Украина – Турция: поле, на котором должен состояться матч, испорчено ливнями

Газон стадиона в Анталии был испорчен ливнями накануне спарринга между Турцией и Украиной.

Организаторы матча Украина – Турция попросили команды провести тренировку в понедельник на полях отелей, где они остановились, сообщает официальный сайт ФФУ.

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Причиной стали проливные дожди, которые были в Анталии и испортили газон стадиона. Поле стремятся сохранить для самого поединка.

Напомним, изначально матч был запланирован в Днепре, но в итоге его перенесли в Анталию по настоянию главного тренера сборной Турции Мирчи Луческу "из-за ухудшения погодных условий в Украине".

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