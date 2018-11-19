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Украина – Турция: поле, на котором должен состояться матч, испорчено ливнями

14:08 57 Читати українською
Украина – Турция: поле, на котором должен состояться матч, испорчено ливнями
Сборная Украины / ФФУ

Газон стадиона в Анталии был испорчен ливнями накануне спарринга между Турцией и Украиной.

Организаторы матча Украина – Турция попросили команды провести тренировку в понедельник на полях отелей, где они остановились, сообщает официальный сайт ФФУ.

Невероятный ливень превратил матч КАН в водное поло – для борьбы со стихией использовали даже ведра

Причиной стали проливные дожди, которые были в Анталии и испортили газон стадиона. Поле стремятся сохранить для самого поединка.

Напомним, изначально матч был запланирован в Днепре, но в итоге его перенесли в Анталию по настоянию главного тренера сборной Турции Мирчи Луческу "из-за ухудшения погодных условий в Украине".

Украина – Турция: прогноз на товарищеский матч

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Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

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