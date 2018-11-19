Україна – Туреччина: прогноз на товариський матч

Україна та Туреччина зустрінуться в товариському матчі в Анталії. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Україна – Туреччина відбудеться 20 листопада в Анталії. Початок гри о 19:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Туреччина – Україна, прогноз букмекерів на товариський матч:

Фахівці авторитетної букмекерської контори William Hill важають Туреччину фаворитом матчу. Коефіцієнт на перемогу команду Мірчі Луческу становить 2.20. Тріумф "синьо-жовтих" оцінюється балом 3.50, а нічийний підсумок гри – 3.10.

Bwin також віддає перевагу збірній Туреччини, на звитягу якої ставлять 2.20. Перемога команди Шевченка оцінюється коефіцієнтом 3.40, нічия – 3.10.

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Додамо, що Україна і Туреччина провели між собою 8 матчів. "Синьо-жовті" здобули 2 перемоги, а турки – 4. Ще двы зустрічі завершились внічию.