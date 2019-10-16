"Україна – це Європа", – найстаріше спортивне видання Росії анонсувало провокативну обкладинку свіжого номера

На північний схід від України триває спалах істерії через успіх "синьо-жовтої" збірної та висловлювання українського форварда Романа Яремчука.

Додала палива у вогонь редакція щоденної газети "Советский спорт". Тамтешні журналісти присвятили першу шпальту збірній України. Макет свіжого номера з'явився у твіттері видання.

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До світлини з радісними гравцями "синьо-жовтих" додається і напис українською мовою з одним із гасел Революції гідності – "Україна – це Європа". Така обкладинка російського ЗМІ розгорнуло дискусію із "братніми" коментарями на адресу газети та українців загалом.

Нагадаємо, що в Росії бурхливо відреагували на слова Романа Яремчука про необґрунтовані амбіції російської збірної після виходу на Євро-2020. Зокрема, на закиди форварда відповіла телеведуча Тіна Канделакі, екс-форвард київського Динамо Сергій Юран та інші діячі.

До слова, саме "Советский спорт" у 1999 році напередодні епічного матчу Росія – Україна випустив скандальну передовицю "Бей, Хохлов", натякаючи на глузливе прізвисько українців за допомогою хавбека місцевої збірної Дмитра Хохлова.

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