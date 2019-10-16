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"Україна – це Європа", – найстаріше спортивне видання Росії анонсувало провокативну обкладинку свіжого номера

00:25 481 Читать на русском
"Україна – це Європа", – найстаріше спортивне видання Росії анонсувало провокативну обкладинку свіжого номера
Збірна України / Футбол 24

На північний схід від України триває спалах істерії через успіх "синьо-жовтої" збірної та висловлювання українського форварда Романа Яремчука.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Додала палива у вогонь редакція щоденної газети "Советский спорт". Тамтешні журналісти присвятили першу шпальту збірній України. Макет свіжого номера з'явився у твіттері видання.

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До світлини з радісними гравцями "синьо-жовтих" додається і напис українською мовою з одним із гасел Революції гідності – "Україна – це Європа". Така обкладинка російського ЗМІ розгорнуло дискусію із "братніми" коментарями на адресу газети та українців загалом.

Нагадаємо, що в Росії бурхливо відреагували на слова Романа Яремчука про необґрунтовані амбіції російської збірної після виходу на Євро-2020. Зокрема, на закиди форварда відповіла телеведуча Тіна Канделакі, екс-форвард київського Динамо Сергій Юран та інші діячі.

До слова, саме "Советский спорт" у 1999 році напередодні епічного матчу Росія – Україна випустив скандальну передовицю "Бей, Хохлов", натякаючи на глузливе прізвисько українців за допомогою хавбека місцевої збірної Дмитра Хохлова.

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Теги
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