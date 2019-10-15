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УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Яремчук: Ми – не збірна Росії, яка обіграла Шотландію і говорить, що може виграти Євро

01:35 753 Читать на русском
Яремчук: Ми – не збірна Росії, яка обіграла Шотландію і говорить, що може виграти Євро
Гол Яремчука / Футбол 24

Форвард збірної України Роман Яремчук прокоментував перемогу над Португалією, яка забезпечила команді Шевченка вихід на Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Ми дуже багато працювали. У моменті з голом я опинився в потрібному місці в потрібний час, але ми дуже багато часу приділяли стандартам.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Будь-яка праця не проходить дарма. Дуже приємно показувати хороший результат. Але потрібно зберігати спокій. Ми не Росія, яка обіграла Шотландію, і зараз говорить, що може виграти чемпіонат Європи", – сказав Яремчук у ефірі каналу "Футбол 1".

Додамо, що збірна України здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальну першість.

Україна обіграла Португалію в меншості та героїчно вийшла на Євро-2020 з першого місця

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Україна – Португалія: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020 – як це було
14 жовтня
54082
Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Україна Україна Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук
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