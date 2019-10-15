Яремчук: Ми – не збірна Росії, яка обіграла Шотландію і говорить, що може виграти Євро

Форвард збірної України Роман Яремчук прокоментував перемогу над Португалією, яка забезпечила команді Шевченка вихід на Євро-2020.

"Ми дуже багато працювали. У моменті з голом я опинився в потрібному місці в потрібний час, але ми дуже багато часу приділяли стандартам.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Будь-яка праця не проходить дарма. Дуже приємно показувати хороший результат. Але потрібно зберігати спокій. Ми не Росія, яка обіграла Шотландію, і зараз говорить, що може виграти чемпіонат Європи", – сказав Яремчук у ефірі каналу "Футбол 1".

Додамо, що збірна України здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальну першість.

Україна обіграла Португалію в меншості та героїчно вийшла на Євро-2020 з першого місця