Яремчук викликав істерику у російських ЗМІ – Канделакі відповіла на закиди форварда збірної України

Генеральний продюсер "Матч ТВ" Тіна Канделакі звинуватила російські ЗМІ у тиражуванні слів нападника збірної України Романа Яремчука після матчу з Португалією (2:1).

"Пам'ятайте популярне колись гасло "Спорт – поза політикою"? Його спроможність здебільшого залежить і від спортсменів, і від спортивних журналістів. Так ось з цим зараз біда.

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Вчора збірна України провела прекрасний матч проти португальців, вийшла на Євро, і я знаю, що величезна кількість уболівальників у Росії вболівали за команду Андрія Шевченка.

Після матчу український нападник Роман Яремчук сказав: "Ми не як Росія: обіграли Шотландію – і тепер всім розповідають, що виграють Євро".

Зрозуміло, що Роман спотворює факти і на рівному місці підвищує і без того високий градус міжнаціональної дискусії, але ж спортивні портали заради хайпу і кліків починають тиражувати цю дурість і радіють з вогню в коментарях. Якщо ви дійсно хочете, щоб спорт об'єднував людей, навіщо підкидати вугілля в і без того палаюче вогнище?", – цитує Канделакі Sports.ru.

За інформацією ЗМІ президент РФ Володимир Путін підтримав призначення Канделакі на посаду генпродюсера головного спортивного каналу Росії.

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