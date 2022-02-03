"Ми дісталися серйозної стадії, але зупинятися на цьому не збираємося. Впевнений, що хлопці докладуть максимум зусиль, щоб здобути позитивний результат й потішити нашу країну перемогою.

Україна – Росія: де дивитися півфінал Євро-2022 з футзалу

Зважаючи на суперника, чи будемо дотримуватися Fair Play? УЄФА підтримує правила чесної гри. Ми також. Майбутній матч не є винятком. Будемо дотримуватися цих принципів. Налаштовуємося на спортивну складову протистояння. Все розсудить футзал. Fair Play ніхто не скасовував.

Чи відчуваємо ми дистанційну підтримку, зважаючи на обмежену кількість уболівальників на трибунах? Звичайно, цей матч викликає неабияку зацікавленість серед великої кількості людей. Те, що його транслюватимуть для вболівальників на великому екрані у центрі столиці, є зайвим підтвердженням цьому. Безумовно, підтримка відчувається. Через коронавірусні норми ми живемо у певному вакуумі. Дякуємо всім за підтримку! Завтра докладемо максимум зусиль, щоб віддячити усім вам перемогою", – цитує Косенка сайт УАФ.

Нагадаємо, півфінал Євро-2022 з футзалу Україна – Росія відбудеться 4 лютого, початок о 18:00.

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