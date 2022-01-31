Збірні України і Казахстану зустрічалися у чвертьфіналі чемпіонату Європи з футзалу (3:5). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Євро-2022 з футзалу, 1/4 фіналу

Казахстан – Україна – 3:5

Голи: Дуглас, 34, Оразов, 38, 40 – Шотурма, 15 (пен), Корсун, 25, Зварич, 30, Разуванов, 39, Лебідь, 39

Матч Казахстан – Україна стартував у Амстердамі о 21:00 за Києвом. Зустрічалися переможець групи B і друга команда групи А. Казахи набрали 7 очок, не вигравши лише у Словенії (4:4). "Синьо-жовті" двічі програли, але перемога 6:1 над Сербією і вольовий тріумф балканців над Нідерландами в третьому турі вивели нас у плей-офф з другого місця.

Це вже 6-й поспіль плей-офф футзального Євро для українців. Наша збірна є постійним учасником турніру, а у 2001 та 2003 роках навіть грала у фіналі. Втім, останні 5 турнірів завершувалися для "синьо-жовтих" саме на першій стадії плей-офф.

У чвертьфіналі нашій збірній дістався Казахстан. Потужний суперник, четверта команда в рейтингу УЄФА, бронзовий призер Євро-2016 і четверта команда останніх чемпіонатів Європи та світу. Підопічні Кака на цьогорічному Євро ще не забивали менше 4-х голів. У матчі з Україною команді не могли допомогти дискваліфіковані Тайнан і Едсон. Окрім них, у складі казахів є ще два натуралізовані бразильці – Ігіта і Дуглас.

Казахстан – Україна: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу футзального Євро-2022 – шанс перервати неприємну серію

До слова, переможець поєдинку у півфіналі виходить на сильнішого в дуелі Росії та Грузії. Ці команди зіграють свій чвертьфінал у вівторок, 1 лютого.

Дещо нервовий і сумбурний початок від українців – перший фол вже на стартових секундах. Шотурма головою самовіддано заблокував потужний удар по наших воротах. М'яч трохи краще тримався у казахів, але без явних моментів біля обох воріт. Ігіта – кіпер Казахстану – почав підключатися до атак навіть на половині поля України. Намір був зрозумілий – розіграти зайвого і вивести на удар. На жаль, перехоплення від наших не трапилося.

Двічі пробивав Лебідь – в обох випадках повз ворота. Підопічні Кака били значно більше, однак Ципун на перших хвилинах у гру не вступав. А от на 9-й не врятував би і він, але м'яч після потужного удару Турсагулова влучив у дальню стійку, а добити не змогли. Пощастило команді Косенка. Класний сейв від Ципуна, який зреагував на підступний удар суперника. Чотири фоли від наших вже в середині тайму – тенденція насторожувала.

Додав Казахстан і вже Ігіта приклався з середини поля, однак Ципун врятував. Дуже хороший турнір від кіпера збірної України. Казахи продовжували обстрілювати наші ворота з середніх дистанцій. Близьким до успіху був Дуглас, який трохи не влучив у дев'ятку. Нарешті й Ігіта вступив у гру після виходу Зварича під гострим кутом.

Ближче до перерви Україна додала, а на 15-й хвилині заробила право на 6-метровий пенальті після фолу Валіулліна проти Зварича! Петро Шотурма підійшов до м'яча і потужним ударом вивів "синьо-жовтих" уперед.

Цей гол додав впевненості хлопцям Олександра Косенка. Абакшин головою замикав довгий пас Шотурми, але тут вже Ігіта врятував. Кака у технічній зоні помітно занервував. Ще одна класна атака наших завершилася ударом Шотурми. Трохи неточно. Але що зробив Чернявський! Відібрав м'яч, пройшов двох і пробив у дальній кут. Ігіта був не при справах, але стійка зіграла не за нас.

А от на останніх секундах тайму каркас воріт знову підстрахував Ципуна. 1:0 на користь України за голами, 1:2 – за влучаннями в стійку. Казахи кілька своїх шансів не реалізували, але й "синьо-жовті" могли відзначитися не лише з пенальті.

Перший момент по перерві за казахами – Ципун врятував ціною власного здоров'я, отримавши болючий удар. Ледь не привезли момент українці, обрізавшись поблизу своїх воріт. Дещо нервовий старт, як і в першому таймі. Лебідь у стрибку двічі впродовж кількох секунд заблокував удари суперника! В чому нашим точно не відмовиш – це в характері та дисципліні. Дуже самовіддано б'ються хлопці Косенка.

За неповні чотири хвилини казахи назбирали вже три фоли, але паралельно з цим продовжували тиснути на ворота Ципуна. Але одна з небагатьох атак "синьо-жовтих" по перерві завершилася голом. І яким! Корсун прийняв довгий пас від Зварича і другим дотиком прокинув повз Ігіту. 2:0 – браво!

Кіпер казахів знову почав грати як п'ятий польовий. Кілька ударів Ігіти мети не досягли, а от українці могли покарати суперника. Лебідь після перехоплення не влучив у порожні ворота зі своєї половини майданчика. Ще один хороший момент змарнували українці, не реалізувавши вихід три в одного. Але тут же рахунок таки став розгромним. Зварич класним ударом зі своєї половини забив третій гол. Розкішна траєкторія і 3:0.

Тут же Ігіта ледь не привіз четвертий, обрізавшись у центрі поля. Стійка знову зіграла за казахів. Ще один удар зі своєї половини поля – поруч зі штангою! Поплили казахи, можна і треба добивати. Перейшли суперники на гру з повноцінним п'ятим польовим і таки скоротили відставання. Дуглас потужним ударом від поперечини прошив Ципуна. Без шансів для кіпера. Настали дуже нервові хвилини.

Український кіпер у шпагаті врятував після чергового удару Дугласа. Зловив м'яч Кирило і одразу пробив – трохи неточно. П'ятий командний фол від казахів, ва-банк пішли суперники. Знову міг забивати Ципун, але не влучив. І тут Казахстан забив вдруге – до кінця другого тайму ще 2 хвилини 4 секунди...

Казахи пішли виривати нічию, але за хвилину пропустили двічі ударами в порожні. Ще один пропущений нами вже нічого не змінив. Україна – у півфіналі, перервавши серію із п'яти вильотів у 1/4! Суперником підопічних Косенка 4 лютого стане переможець пари Росія – Грузія.