"Мы добрались до серьезной стадии, но останавливаться на этом не собираемся. Уверен, что ребята приложат максимум усилий, чтобы добыть положительный результат и порадовать нашу страну победой.

Украина – Россия: где смотреть полуфинал Евро-2022 по футзалу

Учитывая соперника, будем ли придерживаться Fair Play? УЕФА поддерживает правила честной игры. Мы тоже. Предстоящий матч не исключение. Будем придерживаться этих принципов. Настраиваемся на спортивную составляющую противоборства. Все рассудит футзал. Fair Play никто не отменял.

Ощущаем ли мы дистанционную поддержку, учитывая ограниченное количество болельщиков на трибунах? Конечно, этот матч вызывает большой интерес среди большого количества людей. То, что его будут транслировать для болельщиков на большом экране в центре столицы, лишнее подтверждение этому. Безусловно, поддержка ощущается. Из-за коронавирусных норм мы живем в определенном вакууме. Спасибо всем за поддержку! Завтра приложим максимум усилий, чтобы отблагодарить всех вас на победу", – цитирует Косенко сайт УАФ.

Напомним, четвертьфинал Евро-2022 по футзалу Украина – Россия состоится 4 февраля, начало в 18:00.

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