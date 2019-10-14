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Україна – Португалія: "жовто-сині" провели передматчеве тренування

15:27 302 Читать на русском
Україна – Португалія: "жовто-сині" провели передматчеве тренування
Тренування збірної України / УАФ

Гравці збірної України провели останнє тренування напередодні матчу відбору до Євро-2020.

 

Збірна України провела ранкове тренування на НТК ім. Баннікова напередодні матчу проти Португалії, інформує офіційний сайт УАФ.

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Зазначимо, що саме після тренування стала відома остаточна заявка на гру проти португальців. Тренерський штаб вирішив замінити Артема Шабанова на Євгена Шахова. Додамо, що Україна лідирує в групі B відбору на Євро-2020 з відривом в 5 очок від Португалії.

Нагадаємо, що матч збірної України проти Португалії відбудеться сьогодні на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

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Україна Україна Євро-2020 Португалія Португалія Євген Шахов Євген Шахов Артем Шабанов Артем Шабанов Україна - Португалія
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