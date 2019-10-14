Україна – Португалія: Шевченко оголосив заявку на матч відбору до Євро-2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився зі списком 23-х гравців, які потрапили до заявки команди на матч відбору до Євро-2020 проти Португалії.

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала заявку збірної України на матч проти Португалії, який відбудеться сьогодні, 14 жовтня, у Києві. Варто зазначити, що до списку не потрапив захисник київського Динамо Артем Шабанов.

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Воротарі: Андрій Пятов, Андрій Лунін, Юрій Паньків.

Захисники: Едуард Соболь, Ігор Пластун, Сергій Кривцов, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Сергій Болбат.

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Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Євген Коноплянка, Марлос, Віктор Коваленко, Євген Шахов, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Олександр Зінченко.

Нападники: Роман Яремчук, Жуніор Мораєс.

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, на НСК Олімпійський збірна України прийматиме збірну Португалії. Матч відбудеться о 21:45 за київським часом.

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