Украина – Португалия: "желто-синие" провели предматчевую тренировку

Игроки сборной Украины провели последнюю тренировку накануне матча отбора к Евро-2020.

Сборная Украины провела утреннюю тренировку на НТК им. Банникова накануне матча против Португалии, информирует официальный сайт УАФ.

Украина – Португалия: анонс матча отбора Евро-2020

Отметим, что именно после тренировки стала известна окончательная заявка на игру против португальцев. Тренерский штаб решил заменить Артема Шабанова на Евгения Шахова. Добавим, что Украина лидирует в группе B отбора на Евро-2020 с отрывом в 5 очков от Португалии.

Напомним, что матч сборной Украины против Португалии состоится сегодня на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

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