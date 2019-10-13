Україна – Португалія: "синьо-жовті" прогулялись Києвом напередодні вирішального поєдинку Євро-2020

Тренерський штаб національної команди і гравці збірної здійснили прогулянку центральною частиною столиці, а згодом провели тактичне заняття та повноцінне тренування.

Передігровий день у Києві національна команда розпочала з традиційної ранкової прогулянки – від готелю "Опера" до Національної опери України й у зворотному напрямку. Після годинної прогулянки наставники збірної провели теоретичне заняття, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Україна – Португалія: Буряк назвав фаворита матчу

Увечері "синьо-жовті" випробували газон НСК Олімпійський, провівши офіційне передматчеве тренування. За першими 15-ма хвилинами "генеральної репетиції" спостерігало більше 100 представників українських та португальських медіа. Після завершення відкритої частини збірна сконцентрувалася на відпрацюванні ігрових та тактичних завдань.

Україна – Португалія: найкращі моменти з тренування команди Шевченка

У тренуванні взяли участь усі 24 виконавці – кожен з них демонстрував зарядженість на боротьбу та готовність вийти завтра на поле у матчі з португальцями. Стартові склади головний тренер збірної України Андрій Шевченко назве вже завтра, 14 жовтня.

Україна – Португалія: піренейські ЗМІ побоюються наших, відзначають Шахтар та прогнозують дивовижний подвиг Роналду