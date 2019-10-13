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Україна – Португалія: "синьо-жовті" прогулялись Києвом напередодні вирішального поєдинку Євро-2020

22:28 790 Читать на русском
Україна – Португалія: "синьо-жовті" прогулялись Києвом напередодні вирішального поєдинку Євро-2020
Збірна України на вулицях Києва / УАФ

Тренерський штаб національної команди і гравці збірної здійснили прогулянку центральною частиною столиці, а згодом провели тактичне заняття та повноцінне тренування.

 

Передігровий день у Києві національна команда розпочала з традиційної ранкової прогулянки – від готелю "Опера" до Національної опери України й у зворотному напрямку. Після годинної прогулянки наставники збірної провели теоретичне заняття, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Увечері "синьо-жовті" випробували газон НСК Олімпійський, провівши офіційне передматчеве тренування. За першими 15-ма хвилинами "генеральної репетиції" спостерігало більше 100 представників українських та португальських медіа. Після завершення відкритої частини збірна сконцентрувалася на відпрацюванні ігрових та тактичних завдань.

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У тренуванні взяли участь усі 24 виконавці – кожен з них демонстрував зарядженість на боротьбу та готовність вийти завтра на поле у матчі з португальцями. Стартові склади головний тренер збірної України Андрій Шевченко назве вже завтра, 14 жовтня.

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Євро-2020 Україна - Португалія Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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