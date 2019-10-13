Украина – Португалия: "сине-желтые" прогулялись по Киеву накануне решающего поединка Евро-2020

Тренерский штаб национальной команды и игроки сборной совершили прогулку по центральной части столицы, а затем провели тактическое занятие и полноценную тренировку.

Предигровой день в Киеве национальная команда начала с традиционной утренней прогулки - от гостиницы "Опера" в Национальной оперы Украины и в обратном направлении. После часовой прогулки наставники сборной провели теоретическое занятие, сообщает официальный сайт УАФ.

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Вечером "сине-желтые" опробовали газон НСК Олимпийский, проведя официальное предматчевую тренировку. За первыми 15-ю минутами "генеральной репетиции" наблюдало более 100 представителей украинских и португальских СМИ. После завершения открытой части сборная сконцентрировалась на отработке игровых и тактических задач.

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В тренировке приняли участие все 24 исполнителя – каждый из них демонстрировал заряженность на борьбу и готовность выйти завтра на поле в матче с португальцами. Составы главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назовет уже завтра, 14 октября.

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