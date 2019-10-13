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Україна – Португалія: Буряк назвав фаворита матчу

22:02 758 Читать на русском
Україна – Португалія: Буряк назвав фаворита матчу
Леонід Буряк / Фото з відкритих джерел

Екс-наставник збірної України та київського Динамо Леонід Буряк поділився очікуваннями від матчу Україна – Португалія.

 

"При всій повазі до Португалії, наша збірна грає зараз досить добре, матч домашній, тому я вважаю, що збірна України – фаворит у цьому протистоянні. Можна говорити про що завгодно, але нас цікавить нинішній стан команди суперника. Я багато разів грав проти Португалії і знаю, що таке "португальський футбол". Так, з ними грати складно, але якщо взяти останні матчі, то вони виглядають не зовсім переконливо. Це команда зі своїми "зірками".

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Наша збірна зараз виглядає досить пристойно – збалансований склад. Якби там не було, потрібно ставити крапку. Зроблена велика справа, але все оцінюватимуть по останній грі. Багато речей можна проаналізувати і подивитися на фоні такого суперника, як виглядає наша команда. Це важливе протистояння, яке, напевно, визначить перше місце у групі.

Геніальність Роналду в тому, що він може нав’язувати свою гру супернику. Кріштіану відбирає, завершує, створює, загострює. Всі його регалії – заслуга таланту і майстерності. Проти Роналду всім грати важко – для наших хлопців це серйозний опонент. Він – лідер, але португальці діятимуть, як єдине ціле. Так само потрібно зіграти і збірній України, щоб нейтралізувати і Роналду, в тому числі.

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Можна сказати напевно, що обом командам потрібна перемога. При цьому, збірна України поки що не команда такого рівня, що може керувати процесом – зіграти на нічию чи виграти. Нам потрібно налаштовуватися тільки на перемогу. Сподіваюсь, що побачу безкомпромісний футбол", – розповів Буряк виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, завтра, 14 жовтня, Україна у Києві на НСК Олімпійський в рамках 8-го туру відбору Євро-2020 прийматиме збірну Португалії. Початок матчу о 21:45.

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Євро-2020 Україна - Португалія Україна Україна Збірна України Португалія Португалія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Леонід Буряк
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