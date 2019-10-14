Украина – Португалия: Шевченко объявил заявку на матч отбора к Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился со списком 23-х игроков, которые попали в заявку на матч отбора к Евро-2020 против Португалии.

УАФ на своем официальном сайте опубликовала заявку сборной Украины на матч против Португалии, который состоится сегодня, 14 октября, в Киеве. Стоит отметить, что в список не попал защитник киевского Динамо Артем Шабанов.

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1. Юрий Панькив. 2. Эдуард Соболь. 3. Игорь Пластун. 4. Сергей Кривцов. 5. Сергей Сидорчук. 6. Тарас Степаненко.

7. Андрей Ярмоленко. 8. Руслан Малиновский. 9. Роман Яремчук. 10. Евгений Коноплянка. 11. Марлос. 12. Андрей Пятов.

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13. Евгений Шахов. 14. Виталий Буяльский. 15. Виктор Цыганков. 16. Виталий Миколенко. 17. Александр Зинченко.

18. Жуниор Мораес. 19. Сергей Болбат. 20. Виктор Коваленко. 21. Александр Караваев. 22. Николай Матвиенко. 23. Андрей Лунин.

Напомним, сегодня, 14 октября, на НСК Олимпийский сборная Украины будет принимать сборную Португалии. Матч состоится в 21:45 по киевскому времени.

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