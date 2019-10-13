Украина – Португалия: пиренейские СМИ опасаются наших, отмечают Шахтер и прогнозируют удивительный подвиг Роналду

"Футбол 24" пообщался с журналистом португальского СМИ накануне поединка Криштиану Роналду и компании против сборной Украины.

Напомним, поединок отбора Евро-2020 Украина – Португалия стартует 14 октября в 21:45 на НСК Олимпийский в Киеве. "Сине-желтые" лидируют в группе B, набрав 16 очков в 6-ти сыгранных матчах. Португалия сыграла на игру меньше и отстает на 5 пунктов.

Представители португальских медиа оптимистично оценивают шансы своей команды в противостоянии с Украиной. При этом их надежды возложены не только на Криштиану Роналду – главную звезду действующих чемпионов Европы и победителей Лиги наций.

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"Португалия уважает сборную Украины, потому что они очень хорошо играют. У команды Шевченко было много хороших моментов в последнее время. У нас считают, что Португалия и Украина выйдут на Евро-2020 из этой группы.

Но мы хотим занять первое место. Потому что мы – чемпионы Европы, и у нас есть амбиции стать лучшими. Но у нас прекрасно понимают, что это будет очень сложная игра. В составе Украины есть много хороших футболистов, в частности, донецкого Шахтера, который тренирует португальский тренер. Поэтому португальцы прекрасно знают вашу сборную.

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Роналду забивает всегда. Он хочет стать лучшим бомбардиром в истории сборных. Впереди у него еще много лет, чтобы сделать это. Если он забьет Украине, то это будет 700-й гол в его карьере (определенные источники указывают, что Криштиану уже забил юбилейный гол, хотя по другим данным именно следующий его мяч станет 700-м – прим. "Футбол 24 ").

Все прекрасно знают его возможности. Криштиану сейчас находится в хорошей форме. Он забивал Люксембургу, а перед этим 4 раза отличился в воротах Литвы. В Ювентусе на старте сезона он забивает немного меньше, но это игрок, который всегда приезжает мотивированным в сборную. Конечно, мы возлагаем большие надежды на этого игрока, ведь это наша главная звезда.

Но Португалия и кроме Роналду имеет в своем составе много высококлассных футболистов из ведущих команд Европы – таких как Бернарду Силва, Жоау Фелиш. Поэтому эта команда знает, что такое играть на большом стадионе при заполненных трибунах. Португалия имеет огромный опыт. Роналду – лучший, но я повторюсь, что кроме него есть много других звезд",–- заявил журналист 11-го канала Португалии Филипп Гонсалвеш в комментарии "Футбол 24".

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