Україна – Португалія: Роналду в хорошому настрої вийшов на тренування на НСК Олімпійський та роздав автографи

Збірна Португалії провела передматчеве заняття на стадіоні НСК Олімпійський. Лідер чемпіонів Європи Кріштіану Роналду перебував у відмінному гуморі.

Напередодні матчу восьмого туру відбору Євро-2020 між збірними України та Португалії, що відбудеться завтра о 21:45 гості провели передматчеве тренування. Лідер чемпіонів Європи Кріштіану Роналду вийшов на поле у піднесеному настрої, усміхався і навіть дав кілька автографів представникам преси. Після 15 хвилин журналістів попросили залишити поле і португальці розпочали повноцінне тренування за зачиненими дверима.

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Нагадаємо, напередодні збірна України перемогла Литву з рахунком 2:0 і впритул наблизилась до виходу на чемпіонат Європи-2020. "Синьо-жовтим" залишилось зіграти ще два поєдинки у групі: завтра наші хлопці прийматимуть португальців, а 17 листопада на виїзді зустрінуться зі збірною Сербії.

Україна з 16-ма пунктами очолює групу В. За нею йдуть португальці (11 очок) та серби (7 очок), у обох збірних є гра в запасі. Замикає турнірну таблицю з одним балом Литва.

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