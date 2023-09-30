Кожен охочий вже може придбати перепустки на поєдинок "синьо-жовтих".

Розпочався продаж квитків на матч 7-го туру відбору на Євро-2024 між збірними України та Північної Македонії, повідомляє прес-служба УАФ.

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Поєдинок відбудеться 14 жовтня у столиці Чехії – Празі на стадіоні місцевої Спарти, і стартує о 16:00 за Києвом.

Квитки можна придбати лише за посиланням на сайті Enigoo. Для цього необхідно:

– вибрати категорію квитка – вартість квитків стартує від 300 чеських крон (приблизно 500 грн.);

– вибрати кількість перепусток (один уболівальник може придбати до чотирьох тікетів);

– латиницею внести всі необхідні коректні дані кожного власника квитка;

– виконати оплату.

Квитки надійдуть на вказану замовником електронну адресу. Їх можна буде роздрукувати у форматі А4 або завантажити на мобільний телефон. Всі квитки є іменними. Дітям до двох років вхід на стадіон заборонено! Діти зростом до 110 см мають право на вільний вхід на стадіон без окремого місця на трибуні, для дітей вищого зросту необхідно мати квитки.

Нагадаємо, після 5-ти турів збірна України у турнірній таблиці групи С йде третьою, набравши 7 очок. Нашу команду з такою ж кількістю балів випереджає Італія (маючи гру в запасі), а лідирує з 13-ма балами Англія.

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