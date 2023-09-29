"Я думаю, передчасно зараз робити якісь висновки. Ребров тільки прийшов у команду. Він нічого ще не зробив і не поміняв. Поки збірна йде на старому багажі, який був до нього.

Ребров оголосив заявку збірної України на матчі проти Північної Македонії та Мальти – велике повернення

Те, що з'явилися нові люди у тренувальному штабі, у принципі, всі цього чекали. Тренерський штаб у нього, скажімо так, не вищого класу. Говорити, що Ребров і його команда внесли якусь серйозну лепту, я б поки що не став.

Враження від ігор збірної у мене двояке. З одного боку, набрали максимум очок із Північною Македонією і Мальтою – молодці, все класно. Але дві ці перемоги далися команді дуже важко. Серйозний іспит у вересні з Англією та Італією приніс тільки одне очко.

Футболісти у збірній у нас непогані. Завдання – їх згуртувати, налаштувати на те, щоб вони розуміли, що можуть грати не гірше за англійців та італійців. Що вони їм ні в чому не поступаються. Багато з них грають у хороших європейських клубах – це важливо.

Звичайно, хотілося, щоб вони зачепилися за путівку на чемпіонат Європи-2024. Розуміємо, які в нас конкуренти. Але навіть якщо ми не потрапимо на фінальний турнір до Німеччини, ніхто Реброва за це звинувачувати не стане. Зрозуміло, що йому потрібен час. Але якщо він створить диво, ну тоді йому честь і хвала. Отже це той тренер, який нам був потрібен.

За потенціалом у нас одна з найкращих збірних за всю історію України. Є 5-6 гравців, кістяк нашої молодіжної збірної, на підході до національної команди. Вони в хорошій формі, мають постійну ігрову практику у своїх клубах. У майбутньому – це лідери національної збірної", – сказав Гецко в інтерв'ю fanday.

Нагадаємо, після 5-ти турів збірна України у турнірній таблиці групи С йде третьою, набравши 7 очок. Нашу команду з такою ж кількістю балів випереджає Італія (маючи гру в запасі), а лідирує з 13-ма балами Англія.

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