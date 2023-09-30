Каждый желающий уже может приобрести пропуска на поединок "сине-желтых".

Началась продажа билетов на матч 7-го тура отбора на Евро-2024 между сборными Украины и Северной Македонии, сообщает пресс-служба УАФ.

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Поединок состоится 14 октября в столице Чехии – Праге на стадионе местной Спарты, и стартует в 16:00 по Киеву.

Билеты можно приобрести только по ссылке на сайте Enigoo. Для этого необходимо:

– выбрать категорию билета – стоимость билетов стартует от 300 чешских крон (примерно 500 грн.);

– выбрать количество пропусков (один болельщик может приобрести до четырех тикетов);

– латиницей внести все необходимые корректные данные каждого владельца билета;

– выполнить оплату.

Билеты поступят на указанный заказчиком электронный адрес. Их можно будет распечатать в формате А4 или загрузить на мобильный телефон. Все билеты являются именными. Детям до двух лет вход на стадион запрещен! Дети ростом до 110 см имеют право на свободный вход на стадион без отдельного места на трибуне, для детей более высокого роста необходимо иметь билеты.

Напомним, после 5-ти туров сборная Украины в турнирной таблице группы С идет третьей, набрав 7 очков. Нашу команду с таким же количеством баллов опережает Италия (имея игру в запасе), а лидирует с 13-ю баллами Англия.

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