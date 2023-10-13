Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу отбора Евро-2024 против Северной Македонии. Игра состоится 14 октября в Праге.

– В каком состоянии сейчас команда? Все ли здоровы, какое состояние игроков?

– Мы очень благодарны Чехии, Праге за предоставленные возможности. Они сделали все условия, чтобы мы тренировались и готовились к этой очень важной игре. К сожалению, Сергей Кривцов получил повреждение. Это произошло раньше, еще в США. К сожалению, завтра он не сыграет. Но Денис Попов возвращается, он будет тренироваться. Другие футболисты готовы к завтрашней игре.

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– Насколько сложно без Цыганкова и Ярмоленко?

– Не считаю, что очень сложно. У нас много игроков, которые могут их заменить. Не могу говорить как именно, но такие игроки есть. Думаю, мы выйдем сильнейшим составом, хотя некоторые игроки травмированы. Но у Северной Македонии есть такие же проблемы. Считаю, что мы в равных условиях.

– Рассматриваете ли вы вариант с изменением схемы в связи с травмами Ярмоленко и Цыганкова?

– Мы рассматриваем очень много схем. Завтра все увидите.

– Что произошло в первом матче с Северной Македонией? Их тренер говорил, что во втором тайме была аномалия. Что вы думаете?

– Это был первый официальный матч для меня. Это всегда сложно. Очень важно обрести уверенность с первых минут. Тогда это не удалось, потому что мы пропустили первыми два гола, но в итоге удалось выиграть. Очень хорошо, что мы вернулись в игру во втором тайме. Мы проанализировали этот матч и должны начать завтрашнюю игру по-другому. Думаю, футболисты понимают это. Мы будем завтра играть сконцентрированнее.

– В каком состоянии Михаил Мудрик? Можем ли мы увидеть его с первых минут?

– Да, можем увидеть. Я рад за Михаила, потому что он в предпоследнем матче забил первый гол за Челси и выглядел очень уверенно. Это важно для него, для Челси и для нас. С этими эмоциями он вернется на поле и будет нам помогать.

– Благодаря чему вы вызвали Малиновского, пропустившего прошлый сбор?

– Я знаю Руслана, он всегда с удовольствием приезжает в сборную Украины. Нет разницы, был ли он на прошлом сборе, или нет. Тогда я его не вызывал, потому что у него совсем не было игровой практики. Сейчас он играет за Дженоа, и я вызвал его в сборную Украины.

– Насколько вы погружены в происходящие в молодежной сборной процессы? Общаетесь ли с Унаи Мельгосой? Возможно ли, что кто-нибудь из состава молодежки сможет попасть в национальную команду?

– Мы всегда контактируем с ним, даже после вчерашней игры с Люксембургом, которую мы смотрели. Я согласен с Унаи, что мы создали гораздо больше моментов, чем это было в предыдущей игре с Северной Ирландией. Потому я вижу прогресс в атаке молодежной сборной. Теперь ожидаем игры с Англией. Кандидаты есть и они будут. Унаи контролирует тренировочный процесс, рассказывает мне о кандидатах, которые есть в молодежной сборной.

– Какие первые мысли, когда вы видите турнирную таблицу нашей группы по состоянию на данный момент?

– Я ее вообще не видел. А что видеть? У нас и у Северной Македонии по 7 очков. Я всегда говорил, что нужно сконцентрироваться на каждой игре. Сейчас у нас игра с Северной Македонией. Надо сделать все, чтобы взять три очка, которые для нас очень важны, – заявил Сергей Ребров в эфире YouTube-каналу УАФ.

Матч Украина – Северная Македония состоится в субботу, 14 октября. Поединок пройдет в Праге, стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени. Обе команды после 5 туров группы C набрали по 7 очков. Столько же у Италии, которая сыграла на матч меньше и занимает второе место. Возглавляет турнирную таблицу сборная Англии – 5 матчей, 13 очков.

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