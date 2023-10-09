Збірна України зустрічається з Північною Македонією в рамках кваліфікації на Євро-2024. Де дивитися гру Україна – Північна Македонія онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч Україна – Північна Македонія відбудеться у суботу, 14 жовтня, о 16:00 за київським часом. Через вторгнення російських окупантів національна збірна змушена приймати суперників за кордоном. Гра пройде на Дженералі Арені в Празі.

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Де дивитися матч Україна – Північна Македонія

Поєдинок в прямому етері можна переглянути онлайн на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 15:50. Водночас у цифровому етері T2, кабельних мережах та IPTV гру покажуть місцеві телеканали "Суспільного".

Трансляція матчу розпочнеться з експертної студії на "MEGOGO Футбол Перший". Старт програми о 14:45. Після фінального свистка експерти розберуть гру в тій же студії.

Збірна України зустрічалася з македонцями у червні. Проваливши перший тайм, команда Сергія Реброва створила ефектний камбек у другому та перемогла. Після п'яти турів в обох команд по 7 очок. Стільки ж в Італії, яка має гру в запасі.

Україна не може розраховувати на травмованих Віктора Циганкова та Андрія Ярмоленка. Через три дні після Північної Македонії "синьо-жовті" зустрінуться з Мальтою.

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