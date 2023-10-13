Тренерському штабу збірної України потрібно ухвалити кілька складних рішень перед двома матчами відбору на Євро-2024, в яких необхідно брати максимум очок.

Уже 14-го жовтня у Празі збірна України зіграє черговий матч в рамках відбору на чемпіонат Європи 2024 проти національної команди Північної Македонії. В обох колективів по 7 очок, як в Італії. Саме ці збірні розіграють другу місце в групі (перше, найімовірніше дістанеться Англії).

На жовтневому зборі Сергій Ребров не побачив у розташуванні збірної кілька важливих гравців. Передусім йдеться про травмованих Андрія Ярмоленка та Віктора Циганкова. Михайло Юхименко оцінив шанси України в матчі з Північною Македонією. Дивіться відео на YouTube-каналі Футбол 24.