УЄФА призначив рефері, які працюватимуть на матчі кваліфікації чемпіонату Європи між українською та македонською командами.

Поєдинок між Україною та Північною Македонією обслуговуватиме словенська бригада арбітрів на чолі зі Славко Вінчічем, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Караваєв – про повернення Маліновського у збірну України: "У нього знову з'явився шанс"

На лініях йому допомагатимуть Томаж Кланчнік і Андраж Ковачіч. Четвертим рефері буде Давід Смаїч.

Нагадаємо, Вінчіч добре знайомий нашим уболівальникам – раніше він 7 разів перетинався з представниками України. Зокрема, тричі судив матчі Шахтаря (поразка Сельті (0:2) і нічиї з Манчестер Сіті (1:1) та Інтером (0:0)) та двічі працював на поєдинках Динамо (поразка Генгаму (1:2) та Челсі (0:3)).

Також він зафіксував нічию збірної України з Францією (1:1) у вересні 2021-го у поєдинку відбору на ЧС-2022, а в далекому 2013-му юнацька команда U-17 на його очах поступилась одноліткам з Італії (1:2).

Нагадаємо, дуель між Україною та Північною Македонією відбудеться 14 жовтня у Празі. Початок зустрічі о 16:00 за Києвом.

Маліновський повертається до джерел: незручний екс-партнер Шеви, майже рідна гавань і навіть сенсаційний камбек в УПЛ