УЕФА назначил рефери, которые будут работать на матче квалификации чемпионата Европы между украинской и македонской командами.

Поединок между Украиной и Северной Македонией будет обслуживать словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертым рефери будет Давид Смаич.

Напомним, Винчич хорошо знаком нашим болельщикам – ранее он 7 раз пересекался с представителями Украины. В частности, трижды судил матчи Шахтера (поражение Сельте (0:2) и ничьи с Манчестер Сити (1:1) и Интером (0:0)) и дважды работал на поединках Динамо (поражение Генгаму (1:2) и Челси (0:3)).

Также он зафиксировал ничью сборной Украины с Францией (1:1) в сентябре 2021-го в поединке отбора на ЧМ-2022, а в далеком 2013-м юношеская команда U-17 на его глазах уступила сверстникам из Италии (1:2).

Напомним, дуэль между Украиной и Северной Македонией состоится 14 октября в Праге. Начало встречи в 16:00 по Киеву.

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