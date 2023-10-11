Караваєв – про повернення Маліновського у збірну України: "У нього знову з'явився шанс"
Захисник "синьо-жовтих" Олександр Караваєв висловився щодо камбеку Руслана Маліновського у національну команду.
"Це звичайний робочий момент, якщо ти 1-2 збори пропустив чисто через те, що у тебе не було якоїсь практики.
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Якщо ти сильний футболіст – ти все одно повертаєшся в ігровий ритм. І ось в Руслана знову з'явився шанс, тому що в нього була практика в клубі.
За всіма слідкують, бачать хто як працює на футбольних полях. Всі мають шанси", – сказав Караваєв у коментарі прес-службі УАФ.
Нагадаємо, Маліновський не викликався на вересневі матчі збірної України проти Англії та Італії.
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