"Це звичайний робочий момент, якщо ти 1-2 збори пропустив чисто через те, що у тебе не було якоїсь практики.

Миколенко анонсував сюрприз від збірної України на поєдинок з Північною Македонією

Якщо ти сильний футболіст – ти все одно повертаєшся в ігровий ритм. І ось в Руслана знову з'явився шанс, тому що в нього була практика в клубі.

За всіма слідкують, бачать хто як працює на футбольних полях. Всі мають шанси", – сказав Караваєв у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, Маліновський не викликався на вересневі матчі збірної України проти Англії та Італії.

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