Україна – Люксембург: Буряк пояснив, у чому складність поєдинку відбору до Євро-2020

Колишній наставник збірної України Леонід Буряк поділився емоціями від поєдинку "синьо-жовтих" проти збірної Сербії та розповів, чого очікує від матчу проти команди Люксембургу.

"Думаю, що це була найкраща гра у виконанні нашої національної команди за останній час. Футболісти збірної Сербії досить часто помилялись. Але не применшуючи заслуг, збірна України виглядала досить сильно та переконливо.

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Від Сербії очікували конструктивнішого футболу, оскільки в пам'яті була недавня їхня гра з Португалією, яку збірна Сербії повинна була вигравати. Та зараз серби до матчу з Україною підійшли не зовсім готовими. Відзначу ту перевагу, той запас, із яким грала наша команда в цій зустрічі. Вважаю, цей виступ потрібно залишити в пам'яті кожного з футболістів і тренерів, і моделювати в майбутньому від цього гру.

В принципі можна сказати, що наша збірна зіграла ідеально. Ми забили швидкий гол, мали солідну перевагу. Моментами віддавали ініціативу супернику, та в Сербії нічого не виходило, вони нічого не змогли створити в атаці. Наша збірна достатньо впевнено грала в обороні, у сербів не було навіть напівмоменту.

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Про історію з Мораєсом перед матчем із Люксембургом потрібно забути та виходити на кожен матч і грати. Складність цих поєдинків у тому, що ці команди мотивовані проти України. Ми пам'ятаємо, як наша команда грала виїзну зустріч з ними. До того ж, Люксембург вигравав у ході попередньої зустрічі з Литвою і, в підсумку, матч завершився внічию. Потрібно серйозно підготуватися до цього суперника та грати в свій футбол. Усе те, що вдалося в поєдинку з Сербією, потрібно перенести на три дні вперед", – розповів Буряк в інтерв'ю Динамо Киев от Шурика.

До слова, поєдинок Україна – Люксембург відбудеться у понеділок, 10 червня. Початок зустрічі о 21:45.

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