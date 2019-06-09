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Україна – Люксембург: Буряк пояснив, у чому складність поєдинку відбору до Євро-2020

12:25 599 Читать на русском
Україна – Люксембург: Буряк пояснив, у чому складність поєдинку відбору до Євро-2020
Леонід Буряк / Радіо Свобода

Колишній наставник збірної України Леонід Буряк поділився емоціями від поєдинку "синьо-жовтих" проти збірної Сербії та розповів, чого очікує від матчу проти команди Люксембургу.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Думаю, що це була найкраща гра у виконанні нашої національної команди за останній час. Футболісти збірної Сербії досить часто помилялись. Але не применшуючи заслуг, збірна України виглядала досить сильно та переконливо.

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Від Сербії очікували конструктивнішого футболу, оскільки в пам'яті була недавня їхня гра з Португалією, яку збірна Сербії повинна була вигравати. Та зараз серби до матчу з Україною підійшли не зовсім готовими. Відзначу ту перевагу, той запас, із яким грала наша команда в цій зустрічі. Вважаю, цей виступ потрібно залишити в пам'яті кожного з футболістів і тренерів, і моделювати в майбутньому від цього гру.

В принципі можна сказати, що наша збірна зіграла ідеально. Ми забили швидкий гол, мали солідну перевагу. Моментами віддавали ініціативу супернику, та в Сербії нічого не виходило, вони нічого не змогли створити в атаці. Наша збірна достатньо впевнено грала в обороні, у сербів не було навіть напівмоменту.

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Про історію з Мораєсом перед матчем із Люксембургом потрібно забути та виходити на кожен матч і грати. Складність цих поєдинків у тому, що ці команди мотивовані проти України. Ми пам'ятаємо, як наша команда грала виїзну зустріч з ними. До того ж, Люксембург вигравав у ході попередньої зустрічі з Литвою і, в підсумку, матч завершився внічию. Потрібно серйозно підготуватися до цього суперника та грати в свій футбол. Усе те, що вдалося в поєдинку з Сербією, потрібно перенести на три дні вперед", – розповів Буряк в інтерв'ю Динамо Киев от Шурика.

До слова, поєдинок Україна – Люксембург відбудеться у понеділок, 10 червня. Початок зустрічі о 21:45.

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Теги
Україна Україна Збірна України Україна - Сербія Леонід Буряк Євро-2020 Україна - Люксембург
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