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Украина – Люксембург: Буряк объяснил, в чем сложность поединка отбора к Евро-2020

12:25 71 Читати українською
Украина – Люксембург: Буряк объяснил, в чем сложность поединка отбора к Евро-2020
Леонид Буряк / Радио Свобода

Бывший наставник сборной Украины Леонид Буряк поделился эмоциями от поединка "сине-желтых" против сборной Сербии и рассказал, чего ожидает от матча против команды Люксембурга.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Думаю, что это была лучшая игра в исполнении нашей национальной команды за последнее время. Футболисты сборной Сербии достаточно часто ошибались. Но не умаляя заслуг, сборная Украины выглядела достаточно сильно и убедительно.

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От Сербии ожидали конструктивного футбола, поскольку в памяти была недавняя их игра с Португалией, которую сборная Сербии должна была выигрывать. Но сейчас сербы к матчу с Украиной подошли не совсем готовы. Отмечу то преимущество, тот запас, с которым играла наша команда в этой встрече. Считаю, это выступление нужно оставить в памяти каждого из футболистов и тренеров, и моделировать в будущем от этого игру.

В принципе можно сказать, что наша сборная сыграла идеально. Мы забили быстрый гол, имели солидное преимущество. Моментами отдавали инициативу сопернику, но у Сербии ничего не получалось, они ничего не смогли создать в атаке. Наша сборная достаточно уверенно играла в обороне, у сербов не было даже полумомента.

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Об истории с Мораесом теперь нужно забыть и выходить на каждый матч и играть. Сложность этих поединков в том, что эти команды мотивированы против Украины. Мы помним, как наша команда играла выездную встречу с ними. К тому же, Люксембург выигрывал в ходе предыдущей встречи с Литвой и, в итоге, матч завершился вничью. Нужно серьезно подготовиться к этому сопернику и играть в свой футбол. Все то, что удалось в поединке с Сербией, нужно перенести на три дня вперед", – рассказал Буряк в интервью Динамо Киев от Шурика.

К слову, поединок Украина – Люксембург состоится в понедельник, 10 июня. Начало встречи в 21:45.

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