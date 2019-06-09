Украина – Люксембург: Буряк объяснил, в чем сложность поединка отбора к Евро-2020

Бывший наставник сборной Украины Леонид Буряк поделился эмоциями от поединка "сине-желтых" против сборной Сербии и рассказал, чего ожидает от матча против команды Люксембурга.

"Думаю, что это была лучшая игра в исполнении нашей национальной команды за последнее время. Футболисты сборной Сербии достаточно часто ошибались. Но не умаляя заслуг, сборная Украины выглядела достаточно сильно и убедительно.

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От Сербии ожидали конструктивного футбола, поскольку в памяти была недавняя их игра с Португалией, которую сборная Сербии должна была выигрывать. Но сейчас сербы к матчу с Украиной подошли не совсем готовы. Отмечу то преимущество, тот запас, с которым играла наша команда в этой встрече. Считаю, это выступление нужно оставить в памяти каждого из футболистов и тренеров, и моделировать в будущем от этого игру.

В принципе можно сказать, что наша сборная сыграла идеально. Мы забили быстрый гол, имели солидное преимущество. Моментами отдавали инициативу сопернику, но у Сербии ничего не получалось, они ничего не смогли создать в атаке. Наша сборная достаточно уверенно играла в обороне, у сербов не было даже полумомента.

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Об истории с Мораесом теперь нужно забыть и выходить на каждый матч и играть. Сложность этих поединков в том, что эти команды мотивированы против Украины. Мы помним, как наша команда играла выездную встречу с ними. К тому же, Люксембург выигрывал в ходе предыдущей встречи с Литвой и, в итоге, матч завершился вничью. Нужно серьезно подготовиться к этому сопернику и играть в свой футбол. Все то, что удалось в поединке с Сербией, нужно перенести на три дня вперед", – рассказал Буряк в интервью Динамо Киев от Шурика.

К слову, поединок Украина – Люксембург состоится в понедельник, 10 июня. Начало встречи в 21:45.

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