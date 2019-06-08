"Це не сон", молодий монстр Циганков і "фірма" від Коно: реакція соцмереж на розгром сербів збірною України

Збірна України знищила команду Сербії (5:0) у 3-му турі кваліфікації до Євро-2020. "Футбол 24" зібрав реакцію користувачів соцмереж на видовищну перемогу команди Андрія Шевченка.
Дублі Віктора Циганкова та Євгена Коноплянки, а також прем'єрний гол у футболці національної команди для Романа Яремчука забезпечили збірній України велику перемогу над Сербією. "Синьо-жовті" контролювали хід поєдинку від першої до останньої хвилини й не дали балканцям жодного шансу на м'яч престижу. Ця перемога обов'язково посяде одне з чільних місць в історії національної команди, а поки вся футбольна Україна насолоджується неймовірним успіхом і впевненим лідерством у групі B відбору до Євро-2020.
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