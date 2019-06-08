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"Це не сон", молодий монстр Циганков і "фірма" від Коно: реакція соцмереж на розгром сербів збірною України

11:34 1995 Читать на русском
"Це не сон", молодий монстр Циганков і "фірма" від Коно: реакція соцмереж на розгром сербів збірною України
Віктор Циганков / EFE

Збірна України знищила команду Сербії (5:0) у 3-му турі кваліфікації до Євро-2020. "Футбол 24" зібрав реакцію користувачів соцмереж на видовищну перемогу команди Андрія Шевченка.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

Дублі Віктора Циганкова та Євгена Коноплянки, а також прем'єрний гол у футболці національної команди для Романа Яремчука забезпечили збірній України велику перемогу над Сербією. "Синьо-жовті" контролювали хід поєдинку від першої до останньої хвилини й не дали балканцям жодного шансу на м'яч престижу. Ця перемога обов'язково посяде одне з чільних місць в історії національної команди, а поки вся футбольна Україна насолоджується неймовірним успіхом і впевненим лідерством у групі B відбору до Євро-2020.

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blog_ava
Україна – Сербія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації до Євро-2020 – як це було
00:05
29392
Теги
Україна - Сербія Віктор Циганков Віктор Циганков Україна Україна Збірна України Головне Євген Коноплянка Євген Коноплянка Євро-2020
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