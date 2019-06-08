"Це не сон", молодий монстр Циганков і "фірма" від Коно: реакція соцмереж на розгром сербів збірною України

Збірна України знищила команду Сербії (5:0) у 3-му турі кваліфікації до Євро-2020. "Футбол 24" зібрав реакцію користувачів соцмереж на видовищну перемогу команди Андрія Шевченка.

Дублі Віктора Циганкова та Євгена Коноплянки, а також прем'єрний гол у футболці національної команди для Романа Яремчука забезпечили збірній України велику перемогу над Сербією. "Синьо-жовті" контролювали хід поєдинку від першої до останньої хвилини й не дали балканцям жодного шансу на м'яч престижу. Ця перемога обов'язково посяде одне з чільних місць в історії національної команди, а поки вся футбольна Україна насолоджується неймовірним успіхом і впевненим лідерством у групі B відбору до Євро-2020.

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Журналіст і поціновувач статистики Артур Валерко зібрав головні факти зразково-показової перемоги підопічних Андрія Шевченка.

Кілька штрихів:

- реалізували більше половини ударів у площину

- у площину били більше, ніж повз ворота

- по ходу гри тільки додавали в чистоті пасів, що свідчить - не втрачали контролю над м'ячем і грою



Зразково-показова перемога. #UKRSRB — Artur Valerko (@ArchieValerko) 7 червня 2019 р.

Крім того, має він і пояснення невдачі сербів – балканці перегоріли, а їхню тактику легко зруйнував україно-італійський штаб "синьо-жовтих". Але розслаблятися ще не час...

А тепер дуже-дуже серйозно. Непогана збірна Сербії просто перегоріла. Тактика суперників була вдало перекрита нашим україно-італійським штабом.



Це - епічна перемога, але радіти їй потрібно в акурат до наступного матчу. На тому шляху, на який ми ступили, не можна бути ситими. — Artur Valerko (@ArchieValerko) 7 червня 2019 р.

Аналітик та блогер Михайло Смоловой теж віддав належне Шевченку з помічниками, які знайшли ідеальну протиотруту сербській формації 3-5-2.

Головний редактор тижневика "Футбол" Артем Франков приємно здивований сюрпризом від збірної України. "Ніхто не очікував такого" – важко не погодитися.

Никто не ожидал подобного... Вынос в пять мячей одного из главных соперников! Как подобное можно предвидеть? Да никому такого не дано... Я комментировал этот поединок в Пари-Матче и получилось, черт меня дери, дивно! — Artem Frankov (@frankov11) 7 червня 2019 р.

Провідний вітчизняний коментатор Дмитро Джулай у притаманній йому філософській манері пояснює підсумковий успіх команди Шевченка.

Енергетика трибун плюс енергійна, злагоджена гра команди. Після двох невиразних березневих матчів така якісна робота надзвичайно важлива, а блискуча перемога є хорошим завершенням футбольного дня. — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 7 червня 2019 р.

Тим часом екс-ведучий культової програми "ТСН ПроСпорт", журналіст Євген Зінченко в захваті від гри "молодого монстра" Циганкова.

я це бачив ️️ Циганков просто молодий монстр — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 7 червня 2019 р.

А також від чудового другого гола Коноплянки в фірмовому стилі.

Це розгром, панове ️️️️️ фірма від Коно again — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 7 червня 2019 р.

Головний редактор "Футбол 24" Олег Бабій теж захоплено оцінив гру Циганкова. Здається, в українському футболі з'явиться нова приказка.

Крутить, як Циганков сербами :) — Олег Бабій (@Gullit_87) 7 червня 2019 р.

Поки збірна України знищувала сербів, мадридський Реал необачно оголосив про підписання Едена Азара. Паблік "Брутальний футбол" навчить вас правильно розставляти пріоритети.

Екс-хавбек збірної України Максим Калініченко знайшов кумедне пояснення успіху нашої збірної. Просто на полі були особливі. І це навіть не про рудих...

Сегодня у Сборной в составе вышло 6(!) левшей!!! Я не помню чтобы было одновременно на поле больше 2-3.А левши-то в основном особенные — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 7 червня 2019 р.

Відомий коментатор Вадим Скічко назвав повним фіаско власний твіт 2-місячної давнини, в якому прогнозував розгром. Щоправда, тоді він відводив "синьо-жовтим" роль переможених...

Журналіст Роман Бебех спеціально прокинувся у суботу вранці, щоб переконатися: розгромна перемога над сербами – це не сон.

Вчорашній матч - це не сон ‍♂️#українасербія — Роман Бебех (@roman_bebekh) 8 червня 2019 р.

Фантастичним для українських вболівальників вечір п'ятниці назвав п'ятий президент Петро Порошенко.

Фантастичний вечір для українських вболівальників футболу.



5 переможних голів Віктора Циганкова, Євгена Коноплянки та Романа Яремчука. Вітаю збірну України з футболу з перемогою над збірною Сербії



Вся країна вірить у вас, хлопці, і продовжуватиме вболівати! Вперед до перемог! pic.twitter.com/t4k6BqkoyK — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 червня 2019 р.

Україна – Сербія: найкращий матч в історії збірної, зрілість Циганкова, свобода для Коноплянки та два тіньові герої