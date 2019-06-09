Україна – Люксембург: матч кваліфікації до Євро-2020 обслужить словацька бригада арбітрів

Бригада арбітрів зі Словаччини на чолі з Петером Краловічем судитиме поєдинок 4-го туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2020 між збірними України та Люксембургу.

Словаки відпрацюють поєдинок на Арені Львів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Краловіч виконає роль головного арбітра. Йому допомагатимуть лайнсмени Мілан Штрбо та Ерік Вайсс. Четвертий рефері – Міхал Оценаш.

Для Петера Краловіча звітний матч стане першим у кар'єрі за участі збірної України. Свою роботу він розпочав у 2006 році, а в 2012-му отримав статус арбітра ФІФА. На клубному рівні він судив матч Зорі з Лачі в Лізі Європи в сезоні 2014/15.

Поєдинок Україна – Люксембург відбудеться у понеділок, 10 червня. Початок зустрічі о 21:45.

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