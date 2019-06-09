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Україна – Люксембург: прогноз на матч відбору до Євро-2020

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Україна – Люксембург: прогноз на матч відбору до Євро-2020
Україна – Люксембург: прогноз на матч відбору до Євро-2020 10.06.2019

Україна прийме Люксембург у 4-му турі відбору на Євро-2020. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

 

Матч Україна – Люксембург пройде 10 червня на стадіоні Арена Львів. Початок поєдинку – о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри.

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Україна – Люксембург: прогноз букмекерів на матч відбору до Євро-2020

Експерти букмекера William Hill вважають нашу команду беззаперечним фаворитом поєдинку. Коефіцієнт на перемогу "синьо-жовтих" – 1,10, тоді як тріумф Люксембургу оцінюється у неймовірні 23,00. Коефіцієнт на нічию – 9,50.

Фахівці контори BWin приблизно такої ж думки. Перемога України оцінюється у 1,09, команди Люка Хольца – у 21,00. Нічия – 9,50.

У попередньому поєдинку на Арені Львів команда Шевченка розтрощила Сербію з рахунком 5:0. Саме "синьо-жовті" очолюють групу B, набравши 7 очок. У Люксембургу 4 пункти.

Нагадаємо, в першому матчі між цими командами Україна вирвала вольову перемогу завдяки автоголу на останніх секундах поєдинку. До слова, саме після того матчу спалахнув скандал навколо натуралізації Жуніора Мораєса.

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Теги
Євро-2020 Україна Україна Україна - Люксембург Люксембург Люксембург букмекери
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