"Ми передивилися попередню гру з Італією. Дуже важливо, що є інформація з гри проти Північної Македонії. Ми донесли її гравцям, а вони будуть готові. Це буде інший матч. Я впевнений, тут у Німеччині буде велика підтримка, повний стадіон. Завтра треба тільки перемога. З врахуванням цього будемо будувати нашу гру.

Ми розглядаємо різні сценарії. Італія має корисних футболістів, які можуть грати і від оборони, і на атаку. Там дуже інтенсивна команда. Вони грали два дні тому, але Італія має кілька складів. Потрібно бути готовим до дуже інтенсивного футболу. Ми вже визначилися, як будемо діяти. Не вважаю, що Італія закриється і буде грати на нічию. Не та команда, не той тренер.

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Матч з Лехією був закритим, бо це товариська гра, яка була безпосередньою підготовкою до Італії. Ця гра була запланована і виявилася дуже корисною. Важливо, що ніхто не отримав пошкодження. Всі гравці сьогодні тренуються.

Я не так давно працюю зі збірною України. Мені дуже подобається атмосфера в команді. Не зважаючи на те, як футболісти грають за свої клуби, коли вони приїжджають у збірну – все інакше. Зовсім інші завдання, зовсім інша відповідальність перед народом. Голи наших гравців у Європі та перемога Шахтаря над Барселоною додадуть впевненості.

Я вважаю, що в нас дуже хороші шанси. Завтрашня гра буде іншою, ніж попередня на Сан-Сіро. У нас буде підтримка, майже весь стадіон буде за Україну. Пам'ятаю, як ми грали в Бремені і яка була підтримка. Впевнений, що завтра буде така ж атмосфера. Це впливає на настрій футболістів. Одна справа, коли виходиш на переповнений Сан-Сіро, і зовсім інша, коли всі трибуни вкриті нашими прапорами. Мотивація інша. Не страшно програти, страшно зробити недостатньо, щоб виграти.

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Потрібно зосередитися на грі, бути готовим ментально. Забути всі слова у пресі. Не думаю, що слова Чеферіна, що Італія повинна бути на Євро, якось вплинуть на футболістів. Вони будуть тільки злішими. Всі розуміють, що результат можемо здобути тільки ми самі. Я вірю у своїх хлопців. Дуже радий працювати з цим колективом.

При всій повазі до Північної Македонії та Мальти, саме в матчах з Англією та Італією ми показуємо своє обличчя. В гостях в Італії було багато помилок. Мусимо це виправити кращою концентрацією.

Зараз важкі часи для нашої країни. Футболісти грають за народ, якому потрібна підтримка. Півтора року йде війна. Людям бракує позитивних емоцій, які може дати футбол. Багато людей будуть дивитися та вболівати. Безумовно, ми граємо для них, граємо за нашу армію, яка бореться за свободу.

Я не говорив тепер з Зеленським. У нього є важливіші справи. Безумовно, він нас підтримує. Ми раніше розмовляли, він дуже цікавиться футболом. Але зараз перед ним стоять важливіші питання. І ми все розуміємо. Команда грає не за Зеленського, а за український народ. Футболісти готові до завтрашньої битви", – сказав Сергій Ребров на пресконференції.

Матч Україна – Італія відбудеться у понеділок, 20 листопада. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом. Через вторгнення окупантів на територію України наша збірна змушена грати всі свої поєдинки за кордоном. Гра з Італією пройде у німецькому Леверкузені.