Президент Європейського футбольного союзу Александер Чеферін відвідав щорічний Франфуртський книжковий ярмарок і в кулуарах видав кілька дуже провокативних думок.

Збірна України отримала покарання на вирішальний матч відбору до Євро-2024 – винні уболівальники

"Італія має кваліфікуватися на Євро-2024, в іншому випадку це буде катастрофа. Італія надто важлива. Дмаю, вона переможе Україну", – цитує слова Чеферіна La Presse.

Перед фінальним циклом відбору Євро-2024 ситуація наступна: Україна має 3 очки переваги над Італією, але у "Скуадри" 17 листопада ще домашня зустріч з Північною Македонією. 20 листопада команди Реброва і Спаллетті зійдуться у Леверкузені. У разі рівності очок будуть враховувати очні матчі (перший Італія виграла 2:1).

"Скуадра" є чинним чемпіоном Європи, а фінальну стадію турніру востаннє пропускала аж в 1992 році. Навіть якщо нинішній відбір завершиться невдачею, то Італія або Україна ще матимуть шанс пройти через плей-офф Ліги націй.

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