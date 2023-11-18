Збірні України та Італії зіграють 20 листопада в 10-му турі кваліфікації на чемпіонат Європи. Який прогноз букмекерів на матч Україна – Італія, підкаже "Футбол 24".

Матч Україна – Італія відбудеться у понеділок, 20 листопада. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом. Через вторгнення окупантів на територію України наша збірна змушена грати всі свої поєдинки за кордоном. Гра з Італією пройде у німецькрму Леверкузені.

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Авторитетна контора Bwin вважає фаворитом матчу збірну Італії. На перемогу команди Лучано Спаллетті коефіцієнт складає 1,93. На успіх України пропонують поставити за 4,00. Нічия – 3,50.

На те, що обидві команди заб'ють, приймають ставки з коефіцієнтом 1,83. На те, що відзначиться лише один із суперників, майже такі ж цифри – 1,85. Великої кількості голів букмекер не очікує. На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1,95, а на відповідний тотал менше – за 1,77.

Нагадаємо, Україна та Італія мають однакову кількість очок – по 13. Але саме італійці посідають друге місце, адже виграли у "синьо-жовтих" очний матч у Мілані. Відповідно, щоб здобути пряму путівку на Євро-2024, команду Сергія Реброва влаштує тільки перемога. Перше місце групи С достроково забронювала збірна Англії.

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