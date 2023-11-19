"Мы пересмотрели предыдущую игру с Италией. Очень важно, что есть информация по игре против Северной Македонии. Мы донесли ее игрокам, а они будут готовы. Это будет другой матч. Я уверен, здесь в Германии будет большая поддержка, полный стадион. Завтра нужна только победа, с учетом этого будем строить нашу игру.

Мы рассматриваем разные сценарии. У Италии есть полезные футболисты, которые могут играть и от обороны, и на атаку. Там очень интенсивная команда. Они играли два дня назад, но у Италии есть несколько составов. Нужно быть готовым к очень интенсивному футболу. Мы уже определились, как будем действовать. Не думаю, что Италия закроется и будет играть на ничью. Не та команда, не тот тренер.

Украина – Италия: где смотреть матч отбора на Евро-2024

Матч с Лехией был закрыт, потому что это товарищеская игра, которая была непосредственной подготовкой к Италии. Эта игра была запланирована и оказалась очень полезной. Важно, что никто не получил повреждения. Все игроки тренируются сегодня.

Я недавно работаю со сборной Украины. Мне очень нравится атмосфера в команде. Несмотря на то, как футболисты играют за свои клубы, когда они приезжают в сборную – все по-другому. Совсем иные задачи, совсем другая ответственность перед народом. Голы наших игроков в Европе и победа Шахтера над Барселоной придадут уверенность.

Я считаю, что у нас очень хорошие шансы. Завтрашняя игра будет другой, чем предыдущая на Сан-Сиро. У нас будет поддержка, почти весь стадион будет за Украину. Помню, как мы играли в Бремене и какая была поддержка. Уверен, что завтра будет такая же атмосфера. Это влияет на настроение футболистов. Одно дело, когда выходишь на переполненный Сан-Сиро, и совсем другое, когда все трибуны покрыты нашими флагами. Мотивация другая. Не страшно проиграть, страшно сделать недостаточно, чтобы выиграть.

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Необходимо сосредоточиться на игре, быть готовым ментально. Забыть все слова в прессе. Не думаю, что слова Чеферина, что Италия должна быть на Евро, как-то повлияют на футболистов. Они будут только злее. Все понимают, что результат мы можем добыть только мы сами. Я верю в своих ребят. Очень рад работать с этим коллективом.

При всем уважении к Северной Македонии и Мальте, именно в матчах с Англией и Италией мы показываем свое лицо. В гостях у Италии было много ошибок. Должны это исправить лучшей концентрацией.

Сейчас трудные времена для нашей страны. Футболисты играют за народ, которому необходима поддержка. Полтора года идет война. Людям не хватает положительных эмоций, которые может дать футбол. Многие будут смотреть и болеть. Безусловно, мы играем для них, играем за нашу армию, которая борется за свободу.

Я не говорил теперь с Зеленским. У него есть более важные дела. Конечно, он нас поддерживает. Мы раньше разговаривали, он очень интересуется футболом. Но сейчас перед ним стоят более важные вопросы. И мы все понимаем. Команда играет не за Зеленского, а за украинский народ. Футболисты готовы к завтрашней битве", – сказал Сергей Ребров на пресс-конференции.

Матч Украина – Италия состоится в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по Киеву. Из-за вторжения оккупантов на территорию Украины наша сборная вынуждена играть все свои поединки за рубежом. Игра с Италией пройдет в немецком Леверкузене.