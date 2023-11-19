Збірна України 20 листопада зіграє з Італією в 10-му турі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Де дивитися матч Україна – Італія онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч Україна – Італія відбудеться у понеділок, 20 листопада, о 21:45 за Києвом. Вирішальна гра відбору на Євро-2024 пройде у Леверкузені (Німеччина) на стадіоні Бай-Арена. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію матчу.

Україна – Італія: прогноз на матч відбору до Євро-2024 – гра, яка вирішить усе

Україна – Італія: де дивитися матч відбору на Євро-2024

Поєдинок Україна – Італія в прямому ефірі можна переглянути онлайн на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 21:45. Коментатори – Роберто Моралес і Віталій Кравченко. Трансляція матчу розпочнеться з експертної студії. Старт програми о 20:30. Після фінального свистка експерти розберуть гру в тій же студії.

У цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV гру Україна – Італія покажуть місцеві телеканали "Суспільного".

Нагадаємо, Україна та Італія перед вирішальною грою набрали по 13 очок. Але команда Лучано Спаллетті має перевагу в особистих зустрічах, адже у вересні обіграла українців на Сан-Сіро – 2:1. Тоді за італійців двічі забив Фраттезі, а у складі "синьо-жовтих" відзначився Ярмоленко. Відповідно, команду Сергія Реброва влаштує тільки перемога, щоб здобути пряму путівку на чемпіонат Європи-2024.

Перше місце групи С достроково посіла збірна Англії, яка у кваліфікації не виграла лише один матч – проти України у Вроцлаві (1:1).

Збірна України у відборі на Євро-2024: турнірна таблиця, результати і календар матчів