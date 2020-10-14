"Дякуємо за підтримку вболівальникам, дякуємо всім, хто прийшов на стадіон. Дякую футболістам за велике бажання виконувати установку, викладатися на повну. Дуже радий, що футболісти так поставилися до гри. В цих умовах такий успіх дуже багато для нас означає. Сподіваюся, що мої головні перемоги ще попереду.

Ми обрали таку стратегію, інакше грати варіантів не було. Ми мали пресингувати в середині поля. Якби ми цього не робили, було б дуже важко. Крайні захисники дуже багато працювали, зміщалися. Заміни були орієнтовані на те, щоб зберігати тонус на ключових позиціях. По грі відчував, що третя заміна не потрібна. Хлопці чудово справлялися. На лівому фланзі було важко, але наші футболісти давали раду. А справлялися вони саме тому, що виконували все, що ми їх просили.

Україна – Іспанія: післяматчева прес-конференція Луїса Енріке

У перерві ніяких коректив не робили. Ми розуміли, що Іспанія буде намагатися нас перебігати. Шанс був у тому, щоб дочекатися, коли іспанці почнуть нервувати, впіймати їх на помилці та скористатися можливістю. Я вважаю, що це не диво, а виконаний план. Для нас це заслужена перемога. Хлопці билися за кожен клаптик поля. З таким настроєм треба виходити на кожен матч. Ми бачимо, що в нас є конкуренція.

Гра полягала в тому, щоб дотерпіти та дочекатися свого шансу. Футбол – емоційна гра, це все дуже великі емоції. Психологічний підйом допоміг провести хороший матч. Я вмію боротися з тиском, вмію приймати його, ще з ігрової кар’єри. Бувають перемоги та поразки. До всього підходжу зважено. Аналізую, шукаю логічне пояснення кожній перемозі та кожній поразці.

Україна – Іспанія – 1:0 – відео гола Циганкова та огляд матчу

Я не ділю футболістів на представників Динамо та Шахтаря. Не можна казати, що динамівці краще підходять цьому футболу. Якби обрали іншу тактику, вони б вписалися і в іншу тактику. Сьогодні для мене був чудовий тренерський досвід. Ситуація змусила мене повністю змінити структуру гри. І футболісти впоралися з завданням. На сьогодні ми не можемо на рівних грати з Іспанією та Німеччиною", – розповів Шевченко.

Україна здобула історичну перемогу над Іспанією у вогняному матчі Ліги націй – героїчний Бущан і вирішальний Циганков