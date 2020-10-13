Спроба реваншу за поразку в одні ворота 0:4, яка трапилася з нашими у Мадриді. Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Іспанія на "Футбол 24", стартував о 21:45. Команда Шевченка завершує цикл домашніх матчів дивізіону А Ліги націй у групі 4. Збірна України набрала за перше коло лише 3 очки, відстаючи від Іспанії на 4 бали, а від Німеччини – на 2. Фактично єдиним реалістичним завданням "синьо-жовтих" залишилося втриматися в елітному дивізіоні, тобто посісти 3 місце. Перед звітним поєдинком відрив від Швейцарії, четвертої в таблиці нашої групи, становив 2 пункти. Цікаво, що востаннє Україна забивала іспанцям ще 17 років тому (поразка 2:1, гол нинішнього головного тренера Андрія Шевченка), після чого трапилися 4 поспіль сухі поразки із загальним рахунком 0:10.

Україна – Іспанія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Спокійно і досить гідно почала команда Шевченка. Тільки брак у передачах Сидорчука та Ярмоленка не дозволив вибігти у парочку перспективних контратак. Проблеми лише на лівому фланзі, де Зубков і Соболь не дають ради з Адама Траоре та Хесусом Навасом. Саме після навісу захисника Севільї форвард Лідса Родріго розстрілював наші ворота, вигравши верхову боротьбу в Забарного, але Бущан у красивому стрибку перевів на кутовий. Караваєв губить Фаті вже на нашому правому фланзі, Миколенко забув вийти в офсайдну пастку. Ансу розстрілював – знову Бущан творить дива.

Макаренко програв Родріго другий поверх, снаряд летить повз ворота. По-доброму агресивно, чіпко діє Україна, але іспанці робивають будь-які спроби пресингу. Швейцарія повела в паралельному матчі в Німеччині, а це означає, що команда Шевченка опускається на останнє місце в разі збереження такого результату суперників і своєї поразки в Києві. Рамос метрів з 30 класно закрутив зі штрафного, Бущан і тут виловив з-під поперечини. Ярмоленко так вибивав снаряд, що влучив собі в руку. Ну, випрошувати пенальті за такий момент? Мали б совість, сеньйори іспанці!

Перший удар Україна завдає на 25 хвилині. Ярмоленко подав з лівого краю, Миколенко слабко пробив кудись в бік воріт Де Хеа. Траоре просто знищує Соболя праворуч, Родріго скидає під удар Каналесу – перепасовка в нашому штрафному завершилася мінімальним промахом. Зубков сам собі голову закрутив фінтами, а потім артистично впав – і близко не пенальті, добре, що без жовтої за симуляцію. А хоча стривайте.

Іспанські журналісти з Onda Cero та суддівський експерт на Radio Marca в один голос твердять – чистий 11-метровий, Україну обікрали, Зубков просто занадто мало протестував! Фурія Роха теж просила пенальті за один суперечливий епізод. Якщо вірити фото, фол також міг бути, але не настільки очевидний, що провокувати серйозну дискусію в середовищі іспанських експертів.

За перший тайм скромна перевага Іспанії за ударами у площину 4:1. Наші грають з розрахунку на довгі передачі та ривки насамперед Яремчука, а потім вже й Ярмоленка і Зубкова. Бущан видав кілька класних сейвів, але такої паніки, як була в Іспанії, і близько нема! А ви кажете, резервний склад, ослаблений. Цей склад дуже навіть непогано б'ється за свою і країни честь. Ярмоленко і Сидорчук пройшли правим краєм. Здалося, що капітан Динамо має забивати, але вліз Зубков, який пробив з кількох метрів дуже невдало. Ще й офсайд тут фіксують, якого не було – повтори підтверджують.