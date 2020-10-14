"Не все вдалося, але так буває. Ми готувалися до України, все знали. Але не завжди виходить так, як хочеться. Не можна сказати, що я дуже розчарований. Що маємо, те маємо. Причин поганої реалізації може бути дуже багато, але відповідь на це все одна: треба ще більше створювати моментів і краще їх реалізовувати. Тим більше, що суперник був ослаблений. Ми створили певну кількість нагод, але не реалізували. В цьому вся проблема. Будемо працювати далі, будемо вдосконалюватися.

Україна – Іспанія – 1:0 – відео гола Циганкова та огляд матчу

Так, складно грати на чужому полі перед чужими вболівальниками, але треба це робити в будь-якому разі, старатися більше. Адже ми хочемо чогось досягти в цій Лізі націй. Попереду ще два матчі – проти Німеччини та Швейцарії. Постараємося виконати роботу над помилками, знайти проблеми та розв’язати їх. Не можна сказати, що в поразці винен Де Хеа. Грає вся команда, обороняється вся команда. Не можна в усьому звинувачувати одну людину. Я добре ставлюся до всіх гравців, всіх підтримую. Колись у когось щось не виходить, але це звична історія.

Можливо, у другому таймі гра трішки змінилася. Однак я наголошую, що ми сьогодні побачили іншу Україну, кращу. Не ту, яка грала в Іспанії. Хоча й команда втратила кількох виконавців. Ми намагалися грати у свою гру, але Україна сьогодні була кращою. Кінцівка матчу не вдалася, виникла паніка. Не пам’ятаю, коли востаннє був в Україні. Але я люблю подорожувати. Київ мені цілком до вподоби. Стратегія України не стала для мене сюрпризом. Ми знаємо, що такі команди з високими нападниками грають таким чином. Сьогодні їм вдалося повністю реалізувати свою тактику", – підсумував Луїс Енріке.

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