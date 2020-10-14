"Спасибо за поддержку болельщикам, спасибо всем, кто пришел на стадион. Спасибо футболистам за большое желание выполнять установку, выкладываться по полной. Очень рад, что футболисты так отнеслись к игре. В этих условиях такой успех очень много для нас значит. Надеюсь, что мои главные победы еще впереди.

Мы выбрали такую ​​стратегию, иначе играть вариантов не было. Мы должны были прессинговать в середине поля. Если бы мы этого не делали, было бы очень трудно. Крайние защитники очень много работали, смещались. Замены были ориентированы на то, чтобы хранить тонус на ключевых позициях. По игре чувствовал, что третья замена не нужна. Ребята прекрасно справлялись. На левом фланге было трудно, но наши футболисты справлялись. А справлялись они именно потому, что выполняли все, что мы их просили.

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В перерыве никаких корректив не делали. Мы понимали, что Испания будет пытаться нас перебегать. Шанс был в том, чтобы дождаться, когда испанцы начнут нервничать, поймать их на ошибке и воспользоваться возможностью. Я считаю, что это не чудо, а выполнен план. Для нас это заслуженная победа. Ребята бились за каждый клочок поля. С таким настроением нужно выходить на каждый матч. Мы видим, что у нас есть конкуренция.

Игра заключалась в том, чтобы дотерпеть и дождаться своего шанса. Футбол – эмоциональная игра, это все очень большие эмоции. Психологический подъем помог провести хороший матч. Я умею бороться с давлением, умею принимать его, еще с игровой карьеры. Бывают победы и поражения. Ко всему подхожу взвешенно. Анализирую, ищу логическое объяснение каждой победе и каждому поражению.

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Я не делю футболистов на представителей Динамо и Шахтера. Нельзя говорить, что динамовцы лучше подходят этому футболу. Если бы выбрали другую тактику, они бы вписались и в другую тактику. Сегодня для меня был замечательный тренерский опыт. Ситуация заставила меня полностью изменить структуру игры. И футболисты справились с задачей. На сегодня мы не можем на равных играть с Испанией и Германией", – рассказал Шевченко.

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