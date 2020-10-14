Збірна України перемогла Іспанію у 4-му турі Ліги націй 2020/21. Дивіться відео головних моментів зустрічі на сайті Футбол 24.

Перший тайм завершився без голів, проте запам'яталися кілька суперечливих суддівських моментів в обох карних майданчиках. М'яч торкався руки Ярмоленка, а Навас підозріло чіпляв Зубкова.

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Бущан та героїчні дії українських захисників завадили Іспанії відкрити рахунок, а головний момент матчу трапився на 76 хвилині. Ярмоленко кинув у прорив Циганкова, і вінгер Динамо покарав Де Хеа за необачний вихід з воріт. Удар в ближній кут – 1:0.