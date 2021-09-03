"Зінченка є ким замінити. Картки зараз підуть у всіх команд, всі будуть пропускати ігри. Хто його замінить, побачите завтра. Я розмовляв щойно з Яремчуком. Він почувається добре, готовий завтра грати у повну силу.

Зубков і Степаненко також зможуть вийти на поле. Тарас тренується в повну силу. Він буде завтра грати. У Харатіна гарний настрій, підписав контракт. Все в нього добре. Завтра побачимо.

Дуже багато стріл полетіло в Караваєва після Казахстану. Футбол – командний вид спорту. Всі помиляються. У футболі є таке поняття як ланцюг помилок. Завжди ланцюг помилок призводить до пропущених м'ячів. Караваєв багато відіграв за національну збірну. Хлопці допомагають йому вибратися з цього стану. Зараз вже все добре, ми розраховуємо на нього. І рухаємося далі.

Україна – Франція: прогноз на матч відбору ЧС-2022

Помітно, що команді не вистачає свіжості. Хтось грав 28-го, хтось 29-го. Переліт, синтетичне поле. Тяжко було. Я сам бачив, що з 70-ї хвилини хлопці підсіли. Грали добре, перший тайм мені дуже сподобався – все виконували, а в другому зморилися.

Після Казахстану не говорив команді нічого поганого. Я сказав хлопцям, що все попереду, що гра ніби є. Не треба засмучуватися, треба грати далі, вигравати у Франції. Не треба боятися. Вони такі ж люди, як і ми. Тільки французи. Вони жаб їдять, а ми – ні. Все.

Франція довго не може перемогти? Ну, ми також давно не можемо перемогти. Мбаппе – це зірка світового рівня. Але я думаю, що вони мають, ким його замінити. Завтра побачимо.

Є різниця між роботою в молодіжних збірних і в національній. Вже побачив. Молоді хлопці слухали мене з відкритим ротом, тут трішки інакший підхід потрібен. Але чесно скажу – хлопці мені дуже допомагають. Особливо досвідчені футболісти. Все потрохи йде. Мені ніхто не вказував говорити українською, це я сам. Якщо ви не смієтеся, то продовжимо. Значить, все добре", – сказав Олександр Петраков на прес-конференції.

Матч Україна – Франція відбудеться 4 вересня в Києві. Початок – о 21:45. Після 4-х турів відбору "синьо-жовті" набрали 4 очки, у французів – 8 балів.

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