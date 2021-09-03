"Можна і десять причин такого виступу збірної України в Казахстані знайти, і кожна буде об'єктивною. Навіть на Євро національна команда підлягала критиці. Тоді відчувалося, що результат є, а гри немає, і кинути "синьо-жовтих" може в будь-яку сторону.

Казахстан – Україна: InStat визначив трійку найкращих гравців "синьо-жовтих"

Збірна України класом вища за Казахстан, грали ми краще, у нас було більше моментів – індекс гольових ситуацій 6,46 на 0,66 – це майже десятикратна наша перевага. І все це з чогось сталося. Не вистачило лише реалізації. Забили б більше двох м'ячів – і все було б по-іншому – хороші емоції, відсутність критики.

Але вийшло так, що збірна України не забила там, де треба, і допустила помилки. А якщо говорити прямо, то гру провалила одна людина. Йдеться про Караваєва. Його ляпи були такими, що перекреслювали роботу тренера і команди, будь-яку геніальну стратегію", – заявив Сопко у коментарі Команда№1.

"Буратіни", "ситі коти", "піжони", "кошмар", "нема слів": збірну України нещадно б'ють за Казахстан – накипіло