Збірна України прийме Францію у матчі 5-го туру відбору до Чемпіонату світу-2022. Який прогноз букмекерів на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч відбору до ЧС-2022 Україна – Франція відбудеться у Києві 4 вересня. Початок – о 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Україна – Франція: де дивитися матч відбору ЧС-2022

Україна – Франція: прогноз букмекерів на матч відбору ЧС-2022

Збірна Франції – явний фаворит київського протистояння, на думку авторитетних фахівців з William Hill. Перемога чемпіонів світу оцінюється коефіцієнтом 1.61. На сенсаційний тріумф команди Петракова ставлять 5.50, тоді як потенційна нічия принесе майже у 4 рази більше – 3.70.

BWin оперує схожими цифрами. Гостьова перемога підопічних Дешама – найбільш очевидний підсумок гри (1.65) навіть попри відсутність Каліана Мбаппе, який покинув розташування французів через пошкодження. На перемогу "синьо-жовтих" ставлять ті ж 5.50. Цінник нічиєї – 3.80.

Зазначимо, що Україна проведе свій 12-й поєдинок з "гальськими півнями". У активі "синьо-жовтих" – лише одна перемога. Франція тріумфувала 6 разів, ще 4 зустрічі завершилися миром. Команда Дешама – лідер відбірної групи з 8-ма очками, наша збірна, яка поки не перемагала, посідає другу сходинку (4 бали). Треті фіни (2 пункти) провели на два матчі менше.

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