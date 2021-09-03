"Зинченко есть кем заменить. Карточки сейчас пойдут у всех команд, все будут пропускать игры. Кто его заменит, увидите завтра. Я разговаривал только что с Яремчуком. Он чувствует себя хорошо, готов завтра играть в полную силу.

Зубков и Степаненко также смогут выйти на поле. Тарас тренируется в полную силу. Он будет завтра играть. У Харатина хорошее настроение, подписал контракт. Все у него хорошо. Завтра увидим.

Очень много стрел полетело в Караваева после Казахстана. Футбол – командный вид спорта. Все ошибаются. В футболе есть такое понятие как цепь ошибок. Всегда цепь ошибок приводит к пропущенным мячам. Караваев много играл за национальную сборную. Ребята помогают ему выбраться из этого состояния. Сейчас уже все хорошо, мы рассчитываем на него. И двигаемся дальше.

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Заметно, что команде не хватает свежести. Кто-то играл 28-го, кто 29-го. Перелет, синтетическое поле. Тяжело было. Я сам видел, что с 70-й минуты ребята подсели. Играли хорошо, первый тайм мне очень понравился – все выполняли, а во втором устали.

После Казахстана не говорил команде ничего плохого. Я сказал ребятам, что все впереди, что игра вроде есть. Не надо расстраиваться, надо играть дальше, выигрывать у Франции. Не надо бояться. Они такие же люди, как и мы. Только французы. Они лягушек едят, а мы – нет. Все.

Франция долго не может победить? Ну, мы также давно не можем победить. Мбаппе – это звезда мирового уровня. Но я думаю, что у них есть, кем его заменить. Завтра увидим.

Есть разница между работой в молодежных сборных и в национальной. Уже увидел. Молодые ребята слушали меня с открытым ртом, здесь немного иной подход нужен. Но честно скажу – ребята мне очень помогают. Особенно опытные футболисты. Все понемногу идёт. Мне никто не указывал говорить на украинском, это я сам. Если вы не смеетесь, то продолжим. Значит, все хорошо", – сказал Александр Петраков на пресс-конференции.

Матч Украина – Франция состоится 4 сентября в Киеве. Начало – в 21:45. После 4-х туров отбора "сине-желтые" набрали 4 очка, у французов – 8 баллов.

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