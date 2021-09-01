Дуже важлива битва для команди Петракова – дебютна для нового головного тренера нашої збірної. Матч, як і онлайн-трансляція Казахстан – Україна на "Футбол 24", стартує о 17:00. До щзвітної дуелі господарі замикали таблицю групи D з єдиним балом, який, на жаль, взяли в Києві. Україна після 3 нічиїх на старті відбору посідала друге місце. Воно дає право грати стикові матчі, але й в обох головних суперників є матч у запасі, причому саме з аутсайдером. Українці раніше в історії перемагали казахів 4 рази, зокрема, обидва – на їхньому полі. Лише при Шевченку у поточній кваліфікації "синьо-жовті" втратили очки. Зараз права на помилку вже не було.

Казахстан – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022

Блискучий гол уже на 2 хвилині. Трійця центральних захисників покатала м'яч, поки Забарний не кинув Караваєва по правому флангу. Сашко відразу ж дав у центр, а Яремчук підбив собі грудьми і з льоту ефектно перекинув голкіпера – шедевр форварда Бенфіки! А непоганий стартовий пресинг біля чужого штрафного – позитивна агресія з високими перехопленнями у стилі Динамо Луческу в останніх матчах УПЛ. Зінченко блокує стартовий удар казахів на 15 хвилині. А перед тим наш легіонер з Манчестер Сіті видав націлену подачу на Миколенка. Трохи влучності забракло Віталію, але далі динамівець видав прорив лівим флангом і простріл. Соболь на підбиранні накриває у штрафному. Удар, рикошет, стійка і невдала спроба Ярмоленка добити.

Казахстан – Україна – відео ефектного гола Яремчука

Непогана діагональ Куата з глибини. Караваєв залишився у величезній зоні проти одного суперника, тож навісу не завадив, але не більше того. Класний пас Буяльського, який дебютує в стартовому складі збірної у 28! Віталій фактично грає на позиції лівого інсайда. Ярмоленку треба було лише влучити – стійка. Караваєв підбирає, Сидорчук добиває з меж штрафного. І знову каркас воріт. Фантастика, тричі обстукали наші збірники стійки і поперечини за перші 25 хвилин.