Україна – Естонія: післяматчева прес-конференція естонського наставника Волайда

Головний тренер збірної Естонії Карел Волайд прокоментував поразку від України (0:1) в товариському матчі.

"Ми провели хороший спаринг. Ми розуміємо, що суперник діяв не оптимальним складом, але ті хлопці, які вийшли, продемонстрували якісний футбол. У нас також було багато молоді. Ми очікували саме такої картини гри.

Рятівний штрафний від Безуса у відеоогляді матчу Україна – Естонія – 1:0

Можливо, у першому таймі нам не вдалося добре працювати з м’ячем, але згодом усе почало налагоджуватися. Утім, ми програли, адже Україна так добре працює, що може забивати вирішальні м’ячі наприкінці зустрічі", – цитує Волайда офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України мінімально перемогла Естонію (1:0) завдяки голу Безуса на останніх хвилинах.

Україна вимучила перемогу над Естонією на останніх секундах матчу – Безусу допоміг екс-гравець Карпат