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Україна – Естонія: післяматчева прес-конференція естонського наставника Волайда

23:02 30 Читать на русском
Україна – Естонія: післяматчева прес-конференція естонського наставника Волайда
Карел Волайд / офіційний сайт УАФ

Головний тренер збірної Естонії Карел Волайд прокоментував поразку від України (0:1) в товариському матчі.

Товариські матчі
Україна
1
1 : 0
0
Естонія
19:00 14:11:2019
завершено
90+2’ Роман Безус
 
90+2’ Роман Безус

"Ми провели хороший спаринг. Ми розуміємо, що суперник діяв не оптимальним складом, але ті хлопці, які вийшли, продемонстрували якісний футбол. У нас також було багато молоді. Ми очікували саме такої картини гри.

Рятівний штрафний від Безуса у відеоогляді матчу Україна – Естонія – 1:0

Можливо, у першому таймі нам не вдалося добре працювати з м’ячем, але згодом усе почало налагоджуватися. Утім, ми програли, адже Україна так добре працює, що може забивати вирішальні м’ячі наприкінці зустрічі", – цитує Волайда офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України мінімально перемогла Естонію (1:0) завдяки голу Безуса на останніх хвилинах.

Україна вимучила перемогу над Естонією на останніх секундах матчу – Безусу допоміг екс-гравець Карпат

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Україна вимучила перемогу над Естонією на останніх секундах матчу – Безусу допоміг екс-гравець Карпат
20:50
13097
Теги
Світ Естонія Естонія Україна Україна Україна - Естонія Карел Волайд Карел Волайд
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