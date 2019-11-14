Рятівний штрафний від Безуса у відеоогляді матчу Україна – Естонія – 1:0

Збірна України здолала команду Естонію (1:0) у товариському поєдинку. До вашої уваги відео забитого м'яча та найкращих моментів матчу.

"Синьо-жовті" контролювали гру впродовж усіх 90 хвилин. Проте, підопічних Андрія Шевченка впродовж тривалого часу підводила реалізація. Зокрема, свої моменти не зуміли реалізувати Бєсєдін, Соболь, Ярмоленко та інші.

Україна – Естонія: післяматчевий коментар Андрія Шевченка

Серія замін від тренерського штабу українців у другому таймі трохи знизила градус протистояння. Та під завісу поєдинку збірна України влаштувала фінальний штурм, щоб вирвати перемогу. Зрештою, ці потуги дали результат. На 90+2-й хвилині Роман Безус пробив зі штрафного, а м'яч, зачепивши стінку, дезорієнтував естонського голкіпера та опустився під перекладину.

Огляд матчу Україна – Естонія:

Україна вимучила перемогу над Естонією на останніх секундах матчу – Безусу допоміг екс-гравець Карпат