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Украина – Эстония: послематчевая пресс-конференция эстонского наставника Волайда

14 ноября 23:02 63 Читати українською
Украина – Эстония: послематчевая пресс-конференция эстонского наставника Волайда
Карел Волайд / официальный сайт УАФ

Главный тренер сборной Эстонии Карел Волайд прокомментировал поражение от Украины (0:1) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи
Украина
1
1 : 0
0
Эстония
19:00 14:11:2019
завершено
90+2’ Роман Безус
 
90+2’ Роман Безус

"Мы провели хороший спарринг. Мы понимаем, что соперник действовал не оптимальным составом, но те ребята, которые вышли продемонстрировали качественный футбол. У нас также было много молодежи. Мы ожидали именно такой картины игры.

Спасительный штрафной в исполнеии Безуса в видеообзоре матча Украина – Эстония – 1:0

Возможно, в первом тайме нам не удалось хорошо работать с мячом, но со временем все начало налаживаться. Впрочем, мы проиграли, ведь Украина так хорошо работает, что может забивать решающие мячи в конце встречи", – цитирует Волайда официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины минимально победила Эстонию (1:0) благодаря голу Безуса на последних минутах.

Украина вымучила победу над Эстонией на последних секундах матча – Безусу помог экс-игрок Карпат

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Украина – Эстония: онлайн-трансляция матча – как это было
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Теги
Мир Украина Украина Украина - Эстония Эстония Эстония Карел Волайд Карел Волайд
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