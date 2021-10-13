Статистичний ресурс InStat Index підбив підсумки протистояння збірних України та Боснії і Герцеговини у 8-му турі кваліфікації до чемпіонату світу-2022. Поєдинок завершився бойовою нічиєю (1:1).

Микола Матвієнко став найкращим у складі "синьо-жовтих", повідомляє Telegram-канал "Рейс Київ – Амстердам".

Україна – Боснія і Герцеговина – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Центрбек Шахтаря набрав 300 балів. Топ-трійку доповнили Андрій Ярмоленко (292 пункти) і латераль Едуард Соболь (280). Натомість дует найгірших виконавців – форварди Роман Яремчук і Данило Сікан (197 і 198 балів відповідно).

Нагадаємо, що збірна України напередодні не втримала перемогу над боснійцями. "Синьо-жовті" посідають 2-ге місце в групі D кваліфікації, маючи в активі 9 очок. Далі йдуть фіни (8 пунктів) і боснійці (7 очок), які провели на матч менше.

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